Трамп уволил Болтона: его услуги больше не нужны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник заявил, что попросил советника по национальной безопасности США Джона Болтона уйти в отставку из-за расхождения во взглядах. Об этом Трамп написал в Twitter, передает УНН.
"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие члены администрации, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку, (заявление – ред.) было передано мне сегодня утром", - написал Трамп.
Он поблагодарил Болтона за службу и сообщил, когда назначит нового советника.
"На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - заявил президент.
Ранее стало известно, что Трамп намерен уволить главу Национальной разведки США.