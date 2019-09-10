Трамп звільнив Болтона: його послуги більше не потрібні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок заявив, що попросив радника з національної безпеки США Джона Болтона піти у відставку через розбіжності у поглядах. Про це Трамп написав у Twitter, передає УНН.
"Вчора ввечері я повідомив Джону Болтону, що його послуги більше не потрібні в Білому домі. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозиціями, як і інші члени адміністрації, і тому я попросив Джона піти у відставку, (заява - ред.) була передана мені сьогодні вранці", - написав Трамп.
Він подякував Болтону за службу і повідомив, коли призначить нового радника.
"Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки", - заявив президент.
Раніше стало відомо, що Трамп має намір звільнити главу Національної розвідки США.