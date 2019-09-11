В США назвали 10 потенциальных кандидатов на замену Болтону
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Белый дом в настоящее время обсуждает потенциальных кандидатов на замену Джона Болтона в качестве советника президента США по национальной безопасности после того, как он был отправлен в отставку во вторник, и есть по крайней мере 10 кандидатур на эту должность. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, передает УНН.
Хотя президент Дональд Трамп сказал, что он примет решение "на следующей неделе", в настоящий момент, похоже, шорт-листа нет, отмечает телеканал.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил во вторник, что Чарльз Капперман, который был заместителем Болтона, будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности до тех пор, пока не будет выбрана замена.
Указано, что, принимая во внимание непредсказуемость Трампа, источники предупреждают, что президент может выбрать кого-то, кто сейчас не обсуждается, чтобы стать его четвертым советником по национальной безопасности менее чем за три года.
Но сейчас в качестве возможных кандидатов называют: