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У США назвали 10 потенційних кандидатів на заміну Болтону

У США назвали 10 потенційних кандидатів на заміну Болтону

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Білий дім наразі обговорює потенційних кандидатів на заміну Джону Болтону як радника президента США з національної безпеки після того, як останній був відправлений у відставку у вівторок, і є щонйменше 10 кандидатур на цю посаду. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, передає УНН.

Хоча президент Дональд Трамп сказав, що він ухвалить рішення "на наступному тижні", зараз, схоже, шорт-ліста немає, зазначає телеканал.

Заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі заявив у вівторок, що Чарльз Капперман, який був заступником Болтона, виконуватиме обов'язки радника з національної безпеки доти, доки не буде обрана заміна.

Зазначено, що, беручи до уваги непередбачуваність Трампа, джерела попереджають, що президент може вибрати когось, хто зараз не обговорюється, щоб призначити його вже четвертим радником з національної безпеки менш ніж за три роки.

Але зараз як можливих кандидатів називають:

  • Браян Хук, спецпредставник США з питань Ірану;
  • Ріккі Водделл, заступник радника президента США з нацбезпеки;
  • Стівен Біган, спецпредставник США з питань Північної Кореї;
  • Роб Блер, радник з нацбезпеки глави адміністрації Міка Малвані;
  • Річард Гренелл, посол США в Німеччині;
  • Піт Хукстр, посол США в Нідерландах;
  • Кіт Келлог, радник з нацбезпеки віце-президента США Майка Пенса;
  • Дуглас Макгрегор, американський полковник у відставці;
  • Джек Кін, відставний генерал, негласний консультант Трампа з питань нацбезпеки;
  • Фредерік Флейц, екс-глава штабу Болтона.

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