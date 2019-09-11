У США назвали 10 потенційних кандидатів на заміну Болтону

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Білий дім наразі обговорює потенційних кандидатів на заміну Джону Болтону як радника президента США з національної безпеки після того, як останній був відправлений у відставку у вівторок, і є щонйменше 10 кандидатур на цю посаду. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, передає УНН.