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Білий дім уже призначив наступника Болтона

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Виконувачем обов'язки радника президента Сполучених Штатів з нацбезпеки стане заступник Джона Болтона - Чарльз Капперман. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі, передає УНН з посиланням на CNN.

Капперман давній союзник і радник Болтона, він став його заступником у січні 2019 року

"Пріоритети та політика Джона Болтона просто не збігаються з президентськими, і будь-який чинний президент має право поставити когось на певну посаду, хто зможе виконати його порядок денний. Ця ситуація (з Болтоном, - ред.) більше не прийнятна, тому президент вніс зміни", - сказав Гідлі журналістам.

Він також запевнив, що "не було жодної проблеми", яка призвела до звільнення Болтона, зазначивши, що додаткова інформація буде надана на найближчому брифінгу.

Чарльзу Капперману 68 років, він обіймав керівні посади у військово-промисловій корпорації Lockheed Martin і Boeing, у 80-х працював у адміністрації президента США Рональда Рейгана.

Нагадаємо, Трамп звільнив Болтона: його послуги більше не потрібні.

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