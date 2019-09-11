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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81707 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114115 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105879 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112563 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120730 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149050 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Белый дом уже назначил преемника Болтона

Белый дом уже назначил преемника Болтона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет заместитель Джона Болтона - Чарльз Капперман. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает УНН со ссылкой на CNN.

Капперман давний союзник и советник Болтона, он стал его заместителем в январе 2019 года.

"Приоритеты и политика Джона Болтона просто не совпадают с президентскими, и любой действующий президент имеет право поставить кого-то на определенную должность, кто сможет выполнить его повестку дня. Эта ситуация (с Болтоном, - ред.) больше не приемлема, поэтому президент внес изменения", - сказал Гидли журналистам.

Он также заверил, что "не было никакой проблемы", которая привела к освобождению Болтона, отметив, что дополнительная информация будет предоставлена на ближайшем брифинге.

Чарльзу Капперману 68 лет, он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing, в 80-х работал в администрации президента США Рональда Рейгана.

Напомним, Трамп уволил Болтона: его услуги больше не нужны.

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