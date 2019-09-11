Белый дом уже назначил преемника Болтона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет заместитель Джона Болтона - Чарльз Капперман. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает УНН со ссылкой на CNN.
Капперман давний союзник и советник Болтона, он стал его заместителем в январе 2019 года.
"Приоритеты и политика Джона Болтона просто не совпадают с президентскими, и любой действующий президент имеет право поставить кого-то на определенную должность, кто сможет выполнить его повестку дня. Эта ситуация (с Болтоном, - ред.) больше не приемлема, поэтому президент внес изменения", - сказал Гидли журналистам.
Он также заверил, что "не было никакой проблемы", которая привела к освобождению Болтона, отметив, что дополнительная информация будет предоставлена на ближайшем брифинге.
Чарльзу Капперману 68 лет, он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing, в 80-х работал в администрации президента США Рональда Рейгана.
Напомним, Трамп уволил Болтона: его услуги больше не нужны.