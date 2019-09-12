После Болтона из администрации Трампа уволились еще три сотрудника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вслед за советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном из администрации Дональда Трампа уволились трое сотрудников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Так, об отставке заявили официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуелян, которая занималась графику Болтона. Все они подали соответствующие заявления.
Напомним, Белый дом пока обсуждает потенциальных кандидатов на замену Джону Болтону как советника президента США по национальной безопасности после того, как последний был отправлен в отставку во вторник, и есть как минимум 10 кандидатур на эту должность.