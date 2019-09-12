Після Болтона з адміністрації Трампа звільнилися ще три співробітника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Слідом за радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном з адміністрації Дональда Трампа звільнилися троє співробітників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Так, про відставку заявили офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркі, директор з комунікацій помічника президента Сара Тінслі, а також Крістін Самуелян, яка займалася графіком Болтона. Всі вони подали відповідні заяви.
Нагадаємо, Білий дім наразі обговорює потенційних кандидатів на заміну Джону Болтону як радника президента США з національної безпеки після того, як останній був відправлений у відставку у вівторок, і є щонайменше 10 кандидатур на цю посаду.