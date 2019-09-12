Обидел Ким Чен Ына и "перегнул" с Венесуэлой: Трамп рассказал об ошибках Болтона

Так, согласно словам американского президента, Болтон допустил множество ошибок, в том числе обидел лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, потребовав, чтобы тот следовал “ливийской модели” и сдал все свое ядерное оружие.

“Мы были очень огорчены, когда Джон Болтон говорил о ливийской модели... что за несчастье. Он использует это, чтобы договорится с Северной Кореей? И я не виню Ким Чен Ына за то, что тот сказал после этого, он не хотел иметь ничего общего с Джоном Болтоном. И это не вопрос жесткости. Это вопрос недостатка ума сказать что-то подобное”, — сказал Трамп в среду.

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Президент США также заявил, что не согласен с Болтоном по политике относительно Венесуэлы, но не добавил никаких подробностей.

“Я думал, что он вышел из-под контроля, и думаю, что оказался прав”, — сказал президент США.

Трамп сказал, что Болтон, с его жестким подходом, “не ладил с людьми в администрации, которых я считаю очень важными".

“Джон не соответствовал тому, что мы делали”, — добавил он.

Трамп сказал, что он ладил с Болтоном и надеялся, что они расстались в хороших отношениях.

Как сообщал УНН, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за расхождения во взглядах.

После увольнения из администрации Дональда Трампа ушли трое сотрудников.

Белый дом в настоящее время обсуждает потенциальных кандидатов на замену Болтону, и есть по крайней мере 10 кандидатур на должность советника Трампа.