Трамп розчарований Зеленським і Європою через нереалістичні вимоги - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розчарований Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи через їхні вимоги нереалістичні. Зеленський та Європа мають визнати, що Україна має втратити частину території для припинення конфлікту, адже Трамп хоче завершити війну неважливо, як. Про це пише видання The Atlantic з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Останніми днями Трамп приватно обурювався тим, що його гучні спроби дипломатії ні до чого не призвели. Це роздратування посилили деякі "яструби" проти росії в Республіканській партії, зокрема сенатор Ліндсі Грем, довірена особа Трампа, яка закликала президента знову погрожувати росії санкціями, якщо вона не сяде за стіл переговорів", - пише видання.

Зазначається, що форма можливої ​​мирної угоди, якщо і коли вона буде укладена, залишається неясною: США твердо не зобов'язалися надавати гарантії безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідувальними даними з українцями та потенційної пропозиції допомоги з протиповітряною обороною.

"Трамп також висловив певне розчарування Зеленському та Європі, вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні та мають визнати, що Україна має втратити частину території для припинення конфлікту", - додає видання.

За словами джерел, Трамп вагається щодо більшої участі США, і він активізував свої зусилля, щоб звинуватити у війні свого попередника Джо Байдена, навіть через сім місяців після початку його президентства.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже не має значення, як", - каже джерело.

Нагадаємо

