Трамп розчарований Зеленським і Європою через нереалістичні вимоги - ЗМІ

Ексклюзив
15:40 • 14788 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 27384 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 89569 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 48531 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 62087 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 102838 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 117805 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 102683 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116027 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83761 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Масована атака рф по Києву: один з антирекордів, але більшість балістики була збита - Ігнат28 серпня, 09:53 • 8566 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55 • 81576 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18Photo28 серпня, 11:55 • 20654 перегляди
Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий28 серпня, 12:11 • 9916 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 46242 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 14771 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 46414 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 89513 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 187620 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 189907 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 121423 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 151845 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 153272 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 144720 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 175474 перегляди
Трамп розчарований Зеленським і Європою через нереалістичні вимоги - ЗМІ

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Дональд Трамп розчарований Зеленським та європейськими лідерами, вважаючи їхні вимоги нереалістичними. Він вважає, що Україна має втратити частину території для припинення конфлікту.

Трамп розчарований Зеленським і Європою через нереалістичні вимоги - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розчарований Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи через їхні вимоги нереалістичні. Зеленський та Європа мають визнати, що Україна має втратити частину території для припинення конфлікту, адже Трамп хоче завершити війну неважливо, як. Про це пише видання The Atlantic з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Останніми днями Трамп приватно обурювався тим, що його гучні спроби дипломатії ні до чого не призвели. Це роздратування посилили деякі "яструби" проти росії в Республіканській партії, зокрема сенатор Ліндсі Грем, довірена особа Трампа, яка закликала президента знову погрожувати росії санкціями, якщо вона не сяде за стіл переговорів", - пише видання.

Зазначається, що форма можливої ​​мирної угоди, якщо і коли вона буде укладена, залишається неясною: США твердо не зобов'язалися надавати гарантії безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідувальними даними з українцями та потенційної пропозиції допомоги з протиповітряною обороною.

"Трамп також висловив певне розчарування Зеленському та Європі, вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні та мають визнати, що Україна має втратити частину території для припинення конфлікту", - додає видання.

За словами джерел, Трамп вагається щодо більшої участі США, і він активізував свої зусилля, щоб звинуватити у війні свого попередника Джо Байдена, навіть через сім місяців після початку його президентства.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже не має значення, як", - каже джерело.

Нагадаємо

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, президент Португал зробив сенсаційне звинувачення, заявивши, що очільник Білого дому Дональд Трамп є радянським або ж російським агентом.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Марселу Ребелу де Соза
Республіканська партія США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський