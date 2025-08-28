Президент США Дональд Трамп разочарован Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы из-за их нереалистичных требований. Зеленский и Европа должны признать, что Украина должна потерять часть территории для прекращения конфликта, ведь Трамп хочет завершить войну неважно, как. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"В последние дни Трамп в частном порядке возмущался тем, что его громкие попытки дипломатии ни к чему не привели. Это раздражение усилили некоторые "ястребы" против России в Республиканской партии, в частности сенатор Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, которая призвала президента снова угрожать России санкциями, если она не сядет за стол переговоров", - пишет издание.

Отмечается, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет заключено, остается неясной: США твердо не обязались предоставлять гарантии безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведывательными данными с украинцами и потенциального предложения помощи с противовоздушной обороной.

"Трамп также выразил некоторое разочарование Зеленскому и Европе, считая, что их требования нереалистичны и должны признать, что Украина должна потерять часть территории для прекращения конфликта", - добавляет издание.

По словам источников, Трамп колеблется относительно большего участия США, и он активизировал свои усилия, чтобы обвинить в войне своего предшественника Джо Байдена, даже через семь месяцев после начала его президентства.

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. Почти не имеет значения, как", - говорит источник.

Напомним

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, президент Португал сделал сенсационное обвинение, заявив, что глава Белого дома Дональд Трамп является советским или же российским агентом.