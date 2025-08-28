Трамп діє як радянський або російський агент - президент Португалії

$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 12760 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 23918 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 78666 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 42986 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 56806 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 98217 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 114843 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 101193 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 115428 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83380 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА28 серпня, 08:54
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 1828 серпня, 11:55
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
15:40
Ексклюзив
15:40 • 12760 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Трамп діє як радянський або російський агент - президент Португалії

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що Дональд Трамп є радянським або російським агентом. Він стверджує, що зовнішня політика Трампа стратегічно вигідна російській федерації.

Трамп діє як радянський або російський агент - президент Португалії

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, президент Португал зробив сенсаційне звинувачення, заявивши, що очільник Білого дому Дональд Трамп є радянським або ж російським агентом. Таку заяву він зробив, виступаючи на молодіжному навчальному заході у своїй країні, повідомляє AL.com, пише УНН.

Деталі

"Президент найпотужнішої світової наддержави об'єктивно є радянським або російським активом. Він діє як агент", – сказав де Соуза.

Зовнішня політика Трампа, за словами португальського президента, є незвичайною. росія отримує вигоду від підходу президента до війни в Україні.

"Я стверджую, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно вигідне російській федерації", – сказав він.

Чи є Трамп агентом росії

Видання пише, що немає жодних доказів того, що Трамп є російським агентом, але колишній співробітник ФБР Ендрю Маккейб, якого Трамп звільнив під час свого першого терміну, сказав, що поведінка Трампа відкриває для нього таку можливість.

Я не знаю, чи охарактеризував би це як завербованого, обізнаного агента в тому сенсі, як люди в розвідувальному співтоваристві думають про цей термін. Але я справді думаю, що Дональд Трамп дав нам багато причин поставити під сумнів його підхід до проблеми росії у Сполучених Штатах, і я думаю, що його підхід до взаємодії з володимиром путіним, будь то телефонні дзвінки, особисті зустрічі, те, що він публічно говорив про Путіна, – все це викликає значні питання

- сказав Маккейб у 2024 році, згідно з інформацією The Guardian.

Доповнення

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Президент США Дональд Трамп був незадоволений ударами росії по Києву цієї ночі, однак не був здивований цим ударам.

Павло Зінченко

Володимир Путін
Марселу Ребелу де Соза
The Guardian
Білий дім
Дональд Трамп
Португалія
Сполучені Штати Америки
Україна