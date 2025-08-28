Трамп діє як радянський або російський агент - президент Португалії

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, президент Португал зробив сенсаційне звинувачення, заявивши, що очільник Білого дому Дональд Трамп є радянським або ж російським агентом. Таку заяву він зробив, виступаючи на молодіжному навчальному заході у своїй країні, повідомляє AL.com, пише УНН.

"Президент найпотужнішої світової наддержави об'єктивно є радянським або російським активом. Він діє як агент", – сказав де Соуза.

Зовнішня політика Трампа, за словами португальського президента, є незвичайною. росія отримує вигоду від підходу президента до війни в Україні.

"Я стверджую, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно вигідне російській федерації", – сказав він.

Видання пише, що немає жодних доказів того, що Трамп є російським агентом, але колишній співробітник ФБР Ендрю Маккейб, якого Трамп звільнив під час свого першого терміну, сказав, що поведінка Трампа відкриває для нього таку можливість.

Я не знаю, чи охарактеризував би це як завербованого, обізнаного агента в тому сенсі, як люди в розвідувальному співтоваристві думають про цей термін. Але я справді думаю, що Дональд Трамп дав нам багато причин поставити під сумнів його підхід до проблеми росії у Сполучених Штатах, і я думаю, що його підхід до взаємодії з володимиром путіним, будь то телефонні дзвінки, особисті зустрічі, те, що він публічно говорив про Путіна, – все це викликає значні питання