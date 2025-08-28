Трамп діє як радянський або російський агент - президент Португалії
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що Дональд Трамп є радянським або російським агентом. Він стверджує, що зовнішня політика Трампа стратегічно вигідна російській федерації.
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, президент Португал зробив сенсаційне звинувачення, заявивши, що очільник Білого дому Дональд Трамп є радянським або ж російським агентом. Таку заяву він зробив, виступаючи на молодіжному навчальному заході у своїй країні, повідомляє AL.com, пише УНН.
Деталі
"Президент найпотужнішої світової наддержави об'єктивно є радянським або російським активом. Він діє як агент", – сказав де Соуза.
Зовнішня політика Трампа, за словами португальського президента, є незвичайною. росія отримує вигоду від підходу президента до війни в Україні.
"Я стверджую, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно вигідне російській федерації", – сказав він.
Чи є Трамп агентом росії
Видання пише, що немає жодних доказів того, що Трамп є російським агентом, але колишній співробітник ФБР Ендрю Маккейб, якого Трамп звільнив під час свого першого терміну, сказав, що поведінка Трампа відкриває для нього таку можливість.
Я не знаю, чи охарактеризував би це як завербованого, обізнаного агента в тому сенсі, як люди в розвідувальному співтоваристві думають про цей термін. Але я справді думаю, що Дональд Трамп дав нам багато причин поставити під сумнів його підхід до проблеми росії у Сполучених Штатах, і я думаю, що його підхід до взаємодії з володимиром путіним, будь то телефонні дзвінки, особисті зустрічі, те, що він публічно говорив про Путіна, – все це викликає значні питання
Доповнення
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Президент США Дональд Трамп був незадоволений ударами росії по Києву цієї ночі, однак не був здивований цим ударам.