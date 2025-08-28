$41.320.08
Трамп действует как советский или российский агент – президент Португалии

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что Дональд Трамп является советским или российским агентом. Он утверждает, что внешняя политика Трампа стратегически выгодна российской федерации.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, президент Португалии, сделал сенсационное заявление, сказав, что глава Белого дома Дональд Трамп является советским или российским агентом. Такое заявление он сделал, выступая на молодежном учебном мероприятии в своей стране, сообщает AL.com, пишет УНН.

Детали

"Президент самой мощной мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом. Он действует как агент", – сказал де Соуза.

Внешняя политика Трампа, по словам португальского президента, необычна. Россия получает выгоду от подхода президента к войне в Украине.

"Я утверждаю, что объективно новое американское руководство стратегически выгодно Российской Федерации", – сказал он.

Является ли Трамп агентом России

Издание пишет, что нет никаких доказательств того, что Трамп является российским агентом, но бывший сотрудник ФБР Эндрю Маккейб, которого Трамп уволил во время своего первого срока, сказал, что поведение Трампа открывает для него такую возможность.

Я не знаю, охарактеризовал бы ли это как завербованного, осведомленного агента в том смысле, как люди в разведывательном сообществе думают об этом термине. Но я действительно думаю, что Дональд Трамп дал нам много причин поставить под сомнение его подход к проблеме России в Соединенных Штатах, и я думаю, что его подход к взаимодействию с Владимиром Путиным, будь то телефонные звонки, личные встречи, то, что он публично говорил о Путине, – все это вызывает значительные вопросы

- сказал Маккейб в 2024 году, согласно информации The Guardian.

Дополнение

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами России по Киеву этой ночью, однако не был удивлен этими ударами.

Павел Зинченко

