Ексклюзив
15:40 • 10593 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 20124 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 68171 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 37560 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 51707 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 93937 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 112301 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 99909 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114867 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83029 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований: в Білому домі повідомили реакцію Трампа на удар рф по Києву

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Дональд Трамп був незадоволений, але не здивований російськими ударами по Києву. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт пояснила, що це наслідок тривалої війни та атак України на російські НПЗ.

Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований: в Білому домі повідомили реакцію Трампа на удар рф по Києву

Президент США Дональд Трамп був незадоволений ударами росії по Києву цієї ночі, однак не був здивований цим ударам. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Це дві країни, які воюють вже дуже давно. росія завдала удару по Києву, а Україна, у свою чергу, нещодавно атакувала нафтопереробні заводи росії. Фактично, в ході цих ударів у серпні було виведено з ладу 20% переробних потужностей росії. Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, вбивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - сказала Лівітт.

Вона зазначила, що, можливо, обидві сторони поки не готові закінчити її самі, однак, за її словами, Трамп "хоче її закінчення, але лідери двох країн теж повинні захотіти її завершити".

"Я думаю, Президент зробить додаткові заяви з цього приводу пізніше", - додала Лівітт.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 19.

Спеціальний представник США з питань рф та України Кіт Келлог висловив стурбованість після масштабної атаки на Київ, яка стала однією з найбільших повітряних атак війни: росія застосувала 600 безпілотників та 31 ракету, націлившись на житлові райони, цивільні поїзди та офіси місій ЄС і Великої Британії.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ