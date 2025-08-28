Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований: в Білому домі повідомили реакцію Трампа на удар рф по Києву

Президент США Дональд Трамп був незадоволений ударами росії по Києву цієї ночі, однак не був здивований цим ударам. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Це дві країни, які воюють вже дуже давно. росія завдала удару по Києву, а Україна, у свою чергу, нещодавно атакувала нафтопереробні заводи росії. Фактично, в ході цих ударів у серпні було виведено з ладу 20% переробних потужностей росії. Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, вбивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - сказала Лівітт.

Вона зазначила, що, можливо, обидві сторони поки не готові закінчити її самі, однак, за її словами, Трамп "хоче її закінчення, але лідери двох країн теж повинні захотіти її завершити".

"Я думаю, Президент зробить додаткові заяви з цього приводу пізніше", - додала Лівітт.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 19.

Спеціальний представник США з питань рф та України Кіт Келлог висловив стурбованість після масштабної атаки на Київ, яка стала однією з найбільших повітряних атак війни: росія застосувала 600 безпілотників та 31 ракету, націлившись на житлові райони, цивільні поїзди та офіси місій ЄС і Великої Британії.