Келлог відреагував на удар рф по Києву: "ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне Трамп"

Спеціальний представник США з питань рф та України Кіт Келлог висловив стурбованість після масштабної атаки на Київ, яка стала однією з найбільших повітряних атак війни: росія застосувала 600 безпілотників та 31 ракету, націлившись на житлові райони, цивільні поїзди та офіси місій ЄС і Великої Британії. Про це Келлог написав на своїй сторінці в соцмережі "Х", пише УНН.

Деталі

Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів - написав Келлог.

Також він додав, що такі атаки є кричущим порушенням всіх тих ініціатив до миру, яких прагне президент Америки Дональд Трамп.

Місцеві служби продовжують евакуацію постраждалих та ліквідацію наслідків обстрілів, тоді як аналітики наголошують на системній зміні тактики агресора, який свідомо націлюється на цивільні об’єкти.

Нагадаємо

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості загиблих до 19 осіб. Це наслідок російського удару по Києву 28 серпня.

Також УНН повідомляв. що Спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.