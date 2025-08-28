Келлог відреагував на удар рф по Києву: "ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне Трамп"

$41.320.08
47.880.39
ukru
Ексклюзив
13:53 • 6048 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 17846 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 12340 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 27204 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 71907 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 99386 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 93122 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 112384 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81431 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81412 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
38%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 82539 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 50168 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 57461 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 109492 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 46805 перегляди
Публікації
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 7216 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 17815 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 153116 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 155657 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 237550 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 101660 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 133008 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 134612 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 128625 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 160497 перегляди
Актуальне
COVID-19
TikTok
Свіфт
The New York Times
E-6 Mercury

Келлог відреагував на удар рф по Києву: "ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне Трамп"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог висловив стурбованість після масштабної атаки рф на Київ із 600 безпілотників та 31 ракети. Цілями були житлові райони, цивільні поїзди та офіси місій ЄС і Великої Британії.

Келлог відреагував на удар рф по Києву: "ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне Трамп"

Спеціальний представник США з питань рф та України Кіт Келлог висловив стурбованість після масштабної атаки на Київ, яка стала однією з найбільших повітряних атак війни: росія застосувала 600 безпілотників та 31 ракету, націлившись на житлові райони, цивільні поїзди та офіси місій ЄС і Великої Британії. Про це Келлог написав на своїй сторінці в соцмережі "Х", пише УНН.

Деталі

Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку війни, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету. Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів

- написав Келлог.

Також він додав, що такі атаки є кричущим порушенням всіх тих ініціатив до миру, яких прагне президент Америки Дональд Трамп. 

Місцеві служби продовжують евакуацію постраждалих та ліквідацію наслідків обстрілів, тоді як аналітики наголошують на системній зміні тактики агресора, який свідомо націлюється на цивільні об’єкти.

Нагадаємо

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості загиблих до 19 осіб. Це наслідок російського удару по Києву 28 серпня.

Також УНН повідомляв. що Спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Київ