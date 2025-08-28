Келлог отреагировал на удар рф по Киеву: "эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится Трамп"

Специальный представитель США по вопросам рф и Украины Кит Келлог выразил обеспокоенность после масштабной атаки на Киев, которая стала одной из крупнейших воздушных атак войны: россия применила 600 беспилотников и 31 ракету, нацелившись на жилые районы, гражданские поезда и офисы миссий ЕС и Великобритании. Об этом Келлог написал на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.

Детали

Минувшей ночью россия совершила вторую по величине воздушную атаку войны, применив 600 беспилотников и 31 ракету. Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - подрывали гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей - написал Келлог.

Также он добавил, что такие атаки являются вопиющим нарушением всех тех инициатив к миру, к которым стремится президент Америки Дональд Трамп.

Местные службы продолжают эвакуацию пострадавших и ликвидацию последствий обстрелов, тогда как аналитики отмечают системное изменение тактики агрессора, который сознательно нацеливается на гражданские объекты.

Напомним

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении количества погибших до 19 человек. Это следствие российского удара по Киеву 28 августа.

Также УНН сообщал, что Специальный представитель США по вопросам Украины и россии, Кит Келлог, был присутствовал на праздновании Дня независимости Украины. Он стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком.