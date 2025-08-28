$41.320.08
Эксклюзив
13:53 • 6088 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 17985 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 12408 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 27274 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 71969 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 99417 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 93131 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112386 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81433 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81413 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Келлог отреагировал на удар рф по Киеву: "эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится Трамп"

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил обеспокоенность после масштабной атаки РФ на Киев с 600 беспилотников и 31 ракеты. Целями были жилые районы, гражданские поезда и офисы миссий ЕС и Великобритании.

Келлог отреагировал на удар рф по Киеву: "эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится Трамп"

Специальный представитель США по вопросам рф и Украины Кит Келлог выразил обеспокоенность после масштабной атаки на Киев, которая стала одной из крупнейших воздушных атак войны: россия применила 600 беспилотников и 31 ракету, нацелившись на жилые районы, гражданские поезда и офисы миссий ЕС и Великобритании. Об этом Келлог написал на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.

Детали

Минувшей ночью россия совершила вторую по величине воздушную атаку войны, применив 600 беспилотников и 31 ракету. Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - подрывали гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей

- написал Келлог.

Также он добавил, что такие атаки являются вопиющим нарушением всех тех инициатив к миру, к которым стремится президент Америки Дональд Трамп. 

Местные службы продолжают эвакуацию пострадавших и ликвидацию последствий обстрелов, тогда как аналитики отмечают системное изменение тактики агрессора, который сознательно нацеливается на гражданские объекты.

Напомним

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении количества погибших до 19 человек. Это следствие российского удара по Киеву 28 августа.

Также УНН сообщал, что Специальный представитель США по вопросам Украины и россии, Кит Келлог, был присутствовал на праздновании Дня независимости Украины. Он стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком.

Степан Гафтко

Война в Украине
Кит Келлог
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Киев