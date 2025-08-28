Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен: в Белом доме сообщили реакцию Трампа на удар РФ по Киеву

Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами России по Киеву этой ночью, однако не был удивлен этим ударам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень давно. Россия нанесла удар по Киеву, а Украина, в свою очередь, недавно атаковала нефтеперерабатывающие заводы России. Фактически, в ходе этих ударов в августе было выведено из строя 20% перерабатывающих мощностей России. Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока продолжается война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", - сказала Ливитт.

Она отметила, что, возможно, обе стороны пока не готовы закончить ее сами, однако, по ее словам, Трамп "хочет ее окончания, но лидеры двух стран тоже должны захотеть ее завершить".

"Я думаю, Президент сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - добавила Ливитт.

Напомним

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 19.

Специальный представитель США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог выразил обеспокоенность после масштабной атаки на Киев, которая стала одной из крупнейших воздушных атак войны: Россия применила 600 беспилотников и 31 ракету, нацелившись на жилые районы, гражданские поезда и офисы миссий ЕС и Великобритании.