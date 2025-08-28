$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 10491 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 19926 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 67421 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 37197 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 51347 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 93603 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 112089 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 99800 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114826 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83002 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен: в Белом доме сообщили реакцию Трампа на удар РФ по Киеву

Киев • УНН

Дональд Трамп был недоволен, но не удивлен российскими ударами по Киеву. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что это следствие продолжительной войны и атак Украины на российские НПЗ.

Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен: в Белом доме сообщили реакцию Трампа на удар РФ по Киеву

Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами России по Киеву этой ночью, однако не был удивлен этим ударам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень давно. Россия нанесла удар по Киеву, а Украина, в свою очередь, недавно атаковала нефтеперерабатывающие заводы России. Фактически, в ходе этих ударов в августе было выведено из строя 20% перерабатывающих мощностей России. Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока продолжается война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", - сказала Ливитт.

Она отметила, что, возможно, обе стороны пока не готовы закончить ее сами, однако, по ее словам, Трамп "хочет ее окончания, но лидеры двух стран тоже должны захотеть ее завершить".

"Я думаю, Президент сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - добавила Ливитт.

Напомним

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 19.

Специальный представитель США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог выразил обеспокоенность после масштабной атаки на Киев, которая стала одной из крупнейших воздушных атак войны: Россия применила 600 беспилотников и 31 ракету, нацелившись на жилые районы, гражданские поезда и офисы миссий ЕС и Великобритании.

Павел Башинский

