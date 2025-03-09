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Трамп погрожує підвищити мита на товари з Мексики та Канади після 2 квітня - CNN

Київ • УНН

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Президент США відклав підвищення мит на продукти з Мексики та Канади до 2 квітня, але попередив про можливе їхнє підвищення. Трамп заявив, що такі кроки необхідні для повернення багатства до Америки.

Трамп погрожує підвищити мита на товари з Мексики та Канади після 2 квітня - CNN

Президент США погрожує ще більше збільшити мита на товари з Мексики та Канади. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Видання зазначає, що у четвер глава Білого дому підписав виконавчі розпорядження, які відстрочили мита на всі продукти з Мексики та Канади до 2 квітня. Водночас, за його  словами, мита все ще можуть зрости після цієї дати.

Я ненавиджу прогнозувати такі речі. Є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне. Ми повертаємо багатство до Америки. Це велика річ. І завжди бувають періоди. Це займає небагато часу, але я думаю, що це має бути чудовим для нас

- сказав Трамп.

Він також порадив не зважати на нещодавні стрибки на фондовому ринку, які стали наслідком його рішень щодо мит.

"Якщо подивитися на Китай, у них перспектива на 100 років. Ми маємо перспективу на квартал. Ми орієнтуємось на квартали ... І не можна орієнтуватися лише на це. Ти маєш робити те, що правильно. Ми будуємо величезний фундамент для майбутнього", - додав президент США.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти Канади, є лише приводом для бажання адміністрації зрештою анексувати країну.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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