Трамп погрожує підвищити мита на товари з Мексики та Канади після 2 квітня - CNN
Київ • УНН
Президент США відклав підвищення мит на продукти з Мексики та Канади до 2 квітня, але попередив про можливе їхнє підвищення. Трамп заявив, що такі кроки необхідні для повернення багатства до Америки.
Президент США погрожує ще більше збільшити мита на товари з Мексики та Канади. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Видання зазначає, що у четвер глава Білого дому підписав виконавчі розпорядження, які відстрочили мита на всі продукти з Мексики та Канади до 2 квітня. Водночас, за його словами, мита все ще можуть зрости після цієї дати.
Я ненавиджу прогнозувати такі речі. Є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне. Ми повертаємо багатство до Америки. Це велика річ. І завжди бувають періоди. Це займає небагато часу, але я думаю, що це має бути чудовим для нас
Він також порадив не зважати на нещодавні стрибки на фондовому ринку, які стали наслідком його рішень щодо мит.
"Якщо подивитися на Китай, у них перспектива на 100 років. Ми маємо перспективу на квартал. Ми орієнтуємось на квартали ... І не можна орієнтуватися лише на це. Ти маєш робити те, що правильно. Ми будуємо величезний фундамент для майбутнього", - додав президент США.
Нагадаємо
Днями міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти Канади, є лише приводом для бажання адміністрації зрештою анексувати країну.
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