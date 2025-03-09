Трамп погрожує підвищити мита на товари з Мексики та Канади після 2 квітня - CNN

Президент США погрожує ще більше збільшити мита на товари з Мексики та Канади. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

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Видання зазначає, що у четвер глава Білого дому підписав виконавчі розпорядження, які відстрочили мита на всі продукти з Мексики та Канади до 2 квітня. Водночас, за його словами, мита все ще можуть зрости після цієї дати.

Я ненавиджу прогнозувати такі речі. Є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне. Ми повертаємо багатство до Америки. Це велика річ. І завжди бувають періоди. Це займає небагато часу, але я думаю, що це має бути чудовим для нас