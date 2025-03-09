Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN
Киев • УНН
Президент США отложил повышение пошлин на продукты из Мексики и Канады до 2 апреля, но предупредил о возможном их повышении. Трамп заявил, что такие шаги необходимы для возвращения богатства в Америку.
Президент США угрожает еще больше увеличить пошлины на товары из Мексики и Канады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Издание отмечает, что в четверг глава Белого дома подписал исполнительные распоряжения, которые отложили пошлины на все продукты из Мексики и Канады до 2 апреля. В то же время, по его словам, пошлины все еще могут вырасти после этой даты.
Я ненавижу предсказывать такие вещи. Есть переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабное. Мы возвращаем богатство в Америку. Это большая вещь. И всегда бывают периоды. Это занимает немного времени, но я думаю, что это должно быть замечательным для нас
Он также посоветовал не обращать внимания на недавние скачки на фондовом рынке, которые стали следствием его решений по пошлинам.
"Если посмотреть на Китай, у них перспектива на 100 лет. У нас перспектива на квартал. Мы ориентируемся на кварталы ... И нельзя ориентироваться только на это. Ты должен делать то, что правильно. Мы строим огромный фундамент для будущего", - добавил президент США.
Напомним
На днях министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против Канады, являются лишь поводом для желания администрации в конечном итоге аннексировать страну.
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