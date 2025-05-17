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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 85446 перегляди

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Трамп планує поговорити з путіним, щоб з’ясувати, що сталося в Стамбулі – Макрон

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Дональд Трамп має намір з'ясувати деталі переговорів у Стамбулі. Макрон підтримав припинення вогню в Україні та висловив жаль через відмову путіна від зустрічі.

Трамп планує поговорити з путіним, щоб з’ясувати, що сталося в Стамбулі – Макрон

Президент Сполучених Штатів америки (США) Дональд Трамп "має намір" поговорити з москвою "у найближчі години або дні". Глава Білого дому збирається з'ясувати подробиці перемовин, що відбулися у Стамбулі 16 травня. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу в Тирані, передає УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі 

За словами французького лідера, його американський колега збирається провести такі переговори з москвою "в найближчі кілька годин або днів".

Таку заяву Еммануель Макрон зробив, перебуваючи у Тирані (Албанія), де проходить саміт Європейського політичного співтовариства.

Президент Трамп має намір ... провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися далі

- сказав Макрон.

Президент Франції вкотре висловився на підтримку "безумовного 30-денного припинення вогню" на театрі російсько-української війни, на що погоджується Київ, але не дає свою згоду москва.

Крім того, французький лідер знову висловив жаль з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін "відмовився від двосторонньої зустрічі на високому рівні, незважаючи на позитивну відповідь президента (України Володимира) Зеленського".

Нагадаємо

16 травня після мирних переговорів між росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели перемовини із президентом США Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств.

Президент Франції вважає неприйнятним, що росія вдруге ігнорує заклики до припинення вогню в Україні. Макрон обговорив це з Трампом та європейськими колегами.

Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій16.05.25, 19:37 • 2370 переглядiв

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