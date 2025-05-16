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Макрон вважає "неприйнятним", що рф знову ігнорує заклик до припинення вогню

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Президент Франції вважає неприйнятним, що росія вдруге ігнорує заклики до припинення вогню в Україні. Макрон обговорив це з Трампом та європейськими колегами.

Макрон вважає "неприйнятним", що рф знову ігнорує заклик до припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон вважає "неприйнятним" те, що росія знову ігнорує заклик до припинення вогню, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

"Це неприйнятно вдруге, щоб росія, президент [володимир] путін не реагували на запити [про припинення вогню], які висунули американці, підтримані Україною та європейцями", - заявив президент Франції після спільної з ним телефонної розмови з європейськими колегами Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером, Дональдом Туском з американським президентом.

"У нас щойно була дискусія з президентом Трампом з Албанії. Президент путін знову не зміг відповісти на пропозицію безумовного припинення вогню, зроблену американцями та підтриману Україною та європейцями. Відмовляючись від припинення вогню та діалогу з Україною, росія демонструє, що не хоче миру та намагається виграти час, продовжуючи війну", - додав Макрон у X.

З його слів, "у цьому контексті, коли Європейське політичне співтовариство збирається на саміті в Тирані, ми продовжуватимемо координацію з нашими європейськими партнерами, Сполученими Штатами та коаліцією охочих, щоб визначити узгоджену відповідь".

Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна16.05.25, 17:37 • 1530 переглядiв

Юлія Шрамко

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