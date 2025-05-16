Макрон вважає "неприйнятним", що рф знову ігнорує заклик до припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон вважає "неприйнятним" те, що росія знову ігнорує заклик до припинення вогню, пише УНН з посиланням на Le Monde.

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"Це неприйнятно вдруге, щоб росія, президент [володимир] путін не реагували на запити [про припинення вогню], які висунули американці, підтримані Україною та європейцями", - заявив президент Франції після спільної з ним телефонної розмови з європейськими колегами Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером, Дональдом Туском з американським президентом.

"У нас щойно була дискусія з президентом Трампом з Албанії. Президент путін знову не зміг відповісти на пропозицію безумовного припинення вогню, зроблену американцями та підтриману Україною та європейцями. Відмовляючись від припинення вогню та діалогу з Україною, росія демонструє, що не хоче миру та намагається виграти час, продовжуючи війну", - додав Макрон у X.

З його слів, "у цьому контексті, коли Європейське політичне співтовариство збирається на саміті в Тирані, ми продовжуватимемо координацію з нашими європейськими партнерами, Сполученими Штатами та коаліцією охочих, щоб визначити узгоджену відповідь".

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