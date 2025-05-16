Макрон считает "неприемлемым", что рф снова игнорирует призыв к прекращению огня
Киев • УНН
Президент Франции считает неприемлемым, что россия во второй раз игнорирует призывы к прекращению огня в Украине. Макрон обсудил это с Трампом и европейскими коллегами.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает "неприемлемым" то, что россия снова игнорирует призыв к прекращению огня, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
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"Это неприемлемо во второй раз, чтобы россия, президент [владимир] путин не реагировали на запросы [о прекращении огня], которые выдвинули американцы, поддержанные Украиной и европейцами", - заявил президент Франции после совместного с ним телефонного разговора с европейскими коллегами Фридрихом Мерцем, Киром Стармером, Дональдом Туском с американским президентом.
"У нас только что была дискуссия с президентом Трампом из Албании. Президент путин снова не смог ответить на предложение безусловного прекращения огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, россия демонстрирует, что не хочет мира и пытается выиграть время, продолжая войну", - добавил Макрон в X.
С его слов, "в этом контексте, когда Европейское политическое сообщество собирается на саммите в Тиране, мы будем продолжать координацию с нашими европейскими партнерами, Соединенными Штатами и коалицией желающих, чтобы определить согласованный ответ".
Стармер: Европа обсудила с Трампом развитие событий на сегодняшних переговорах, позиция рф неприемлема16.05.25, 17:37 • 1318 просмотров