Макрон считает "неприемлемым", что рф снова игнорирует призыв к прекращению огня

Президент Франции Эммануэль Макрон считает "неприемлемым" то, что россия снова игнорирует призыв к прекращению огня, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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"Это неприемлемо во второй раз, чтобы россия, президент [владимир] путин не реагировали на запросы [о прекращении огня], которые выдвинули американцы, поддержанные Украиной и европейцами", - заявил президент Франции после совместного с ним телефонного разговора с европейскими коллегами Фридрихом Мерцем, Киром Стармером, Дональдом Туском с американским президентом.

"У нас только что была дискуссия с президентом Трампом из Албании. Президент путин снова не смог ответить на предложение безусловного прекращения огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, россия демонстрирует, что не хочет мира и пытается выиграть время, продолжая войну", - добавил Макрон в X.

С его слов, "в этом контексте, когда Европейское политическое сообщество собирается на саммите в Тиране, мы будем продолжать координацию с нашими европейскими партнерами, Соединенными Штатами и коалицией желающих, чтобы определить согласованный ответ".

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