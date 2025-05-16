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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
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Макрон считает "неприемлемым", что рф снова игнорирует призыв к прекращению огня

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Президент Франции считает неприемлемым, что россия во второй раз игнорирует призывы к прекращению огня в Украине. Макрон обсудил это с Трампом и европейскими коллегами.

Макрон считает "неприемлемым", что рф снова игнорирует призыв к прекращению огня

Президент Франции Эммануэль Макрон считает "неприемлемым" то, что россия снова игнорирует призыв к прекращению огня, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

"Это неприемлемо во второй раз, чтобы россия, президент [владимир] путин не реагировали на запросы [о прекращении огня], которые выдвинули американцы, поддержанные Украиной и европейцами", - заявил президент Франции после совместного с ним телефонного разговора с европейскими коллегами Фридрихом Мерцем, Киром Стармером, Дональдом Туском с американским президентом.

"У нас только что была дискуссия с президентом Трампом из Албании. Президент путин снова не смог ответить на предложение безусловного прекращения огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, россия демонстрирует, что не хочет мира и пытается выиграть время, продолжая войну", - добавил Макрон в X.

С его слов, "в этом контексте, когда Европейское политическое сообщество собирается на саммите в Тиране, мы будем продолжать координацию с нашими европейскими партнерами, Соединенными Штатами и коалицией желающих, чтобы определить согласованный ответ".

Стармер: Европа обсудила с Трампом развитие событий на сегодняшних переговорах, позиция рф неприемлема16.05.25, 17:37 • 1318 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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