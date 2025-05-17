Трамп планирует поговорить с путиным, чтобы выяснить, что произошло в Стамбуле – Макрон

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп "намерен" поговорить с москвой "в ближайшие часы или дни". Глава Белого дома собирается выяснить подробности переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Тиране, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

По словам французского лидера, его американский коллега собирается провести такие переговоры с москвой "в ближайшие несколько часов или дней".

Такое заявление Эммануэль Макрон сделал, находясь в Тиране (Албания), где проходит саммит Европейского политического сообщества.

Президент Трамп намерен ... провести переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться двигаться дальше - сказал Макрон.

Президент Франции еще раз высказался в поддержку "безусловного 30-дневного прекращения огня" на театре российско-украинской войны, на что соглашается Киев, но не дает свое согласие москва.

Кроме того, французский лидер вновь выразил сожаление по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин "отказался от двусторонней встречи на высоком уровне, несмотря на положительный ответ президента (Украины Владимира) Зеленского".

Напомним

16 мая после мирных переговоров между россией и Украиной президент Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что во время разговора было указано на важность санкций, если россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня и убийств.

Президент Франции считает неприемлемым, что россия во второй раз игнорирует призывы к прекращению огня в Украине. Макрон обсудил это с Трампом и европейскими коллегами.

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