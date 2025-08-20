$41.260.08
19 серпня, 12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні у чорний колір, щоб до неї було надто гаряче торкатися

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати південну прикордонну стіну у чорний колір, щоб вона стала надто гарячою для дотику мігрантів. Це також має продовжити термін служби сталі, сповільнивши процес іржавіння.

Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні у чорний колір, щоб до неї було надто гаряче торкатися

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився пофарбувати всю південну прикордонну стіну у чорний колір, щоб завадити мігрантам перетинати її, оскільки вона буде надто гарячою, щоб до неї торкатися. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами Крісті Ноем, робітники почали фарбувати у чорний колір сталеві стовпчики, з яких складаються огорожі. Вона повідомила, що розпорядження надійшло безпосередньо від Трампа, оскільки очікується, що темна фарба продовжить термін служби сталі, сповільнивши процес іржавіння, і відіб'є у мігрантів бажання дертися на стіну, оскільки вона нагріватиметься під сонцем пустелі.

Ми збираємося пофарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір

- заявила Ноем журналістам.

Ноем не уточнила, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе. Як пише Bloomberg, пона сама нанесла фарбу на невелику ділянку паркану під час прес-конференції в Санта-Терезі, штат Нью-Мексико.

Уолтер Слосар, який тимчасово виконує обов'язки начальника патрульної служби в секторі Ель-Пасо, що охоплює західну частину Техасу і весь Нью-Мексико, повідомив, що в даний час середня кількість арештів за тиждень становить близько 41 людини, при цьому щодня безперервно перетинають кордон ще дев'ять мігрантів.

Зазначається, що рік тому середня кількість арештів була ближче до 400 на день, а 2023 року становила близько 2300. Проте адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюється близько семи миль нових загороджень.

Нагадаємо

Сполучені Штати розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців та моряків у Латинській Америці та Карибському басейні. Місія, що включає підводний човен та літаки, спрямована на нейтралізацію загроз національній безпеці від наркокартелів.

