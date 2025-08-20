$41.260.08
Трамп приказал покрасить стену на границе в черный цвет, чтобы к ней было слишком горячо прикасаться

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить южную пограничную стену в черный цвет, чтобы она стала слишком горячей для прикосновения мигрантов. Это также должно продлить срок службы стали, замедлив процесс ржавления.

Трамп приказал покрасить стену на границе в черный цвет, чтобы к ней было слишком горячо прикасаться

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился покрасить всю южную пограничную стену в черный цвет, чтобы помешать мигрантам пересекать ее, поскольку она будет слишком горячей, чтобы к ней прикасаться. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам Кристи Ноэм, рабочие начали красить в черный цвет стальные столбики, из которых состоят ограждения. Она сообщила, что распоряжение поступило непосредственно от Трампа, поскольку ожидается, что темная краска продлит срок службы стали, замедлив процесс ржавления, и отобьет у мигрантов желание карабкаться на стену, поскольку она будет нагреваться под солнцем пустыни.

Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет

- заявила Ноэм журналистам.

Ноэм не уточнила, сколько будет стоить проект и сколько времени займет. Как пишет Bloomberg, она сама нанесла краску на небольшой участок забора во время пресс-конференции в Санта-Терезе, штат Нью-Мексико.

Уолтер Слосар, временно исполняющий обязанности начальника патрульной службы в секторе Эль-Пасо, охватывающем западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, сообщил, что в настоящее время среднее количество арестов за неделю составляет около 41 человека, при этом ежедневно непрерывно пересекают границу еще девять мигрантов.

Отмечается, что год назад среднее количество арестов было ближе к 400 в день, а в 2023 году составляло около 2300. Однако администрация продолжает строительство стены, заполняя пробелы в Санта-Терезе, где устанавливается около семи миль новых заграждений.

Напомним

Соединенные Штаты разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в Латинской Америке и Карибском бассейне. Миссия, включающая подводную лодку и самолеты, направлена на нейтрализацию угроз национальной безопасности от наркокартелей.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Нью-Мексико
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты