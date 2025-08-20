Трамп приказал покрасить стену на границе в черный цвет, чтобы к ней было слишком горячо прикасаться
Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить южную пограничную стену в черный цвет, чтобы она стала слишком горячей для прикосновения мигрантов. Это также должно продлить срок службы стали, замедлив процесс ржавления.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился покрасить всю южную пограничную стену в черный цвет, чтобы помешать мигрантам пересекать ее, поскольку она будет слишком горячей, чтобы к ней прикасаться. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
По словам Кристи Ноэм, рабочие начали красить в черный цвет стальные столбики, из которых состоят ограждения. Она сообщила, что распоряжение поступило непосредственно от Трампа, поскольку ожидается, что темная краска продлит срок службы стали, замедлив процесс ржавления, и отобьет у мигрантов желание карабкаться на стену, поскольку она будет нагреваться под солнцем пустыни.
Ноэм не уточнила, сколько будет стоить проект и сколько времени займет. Как пишет Bloomberg, она сама нанесла краску на небольшой участок забора во время пресс-конференции в Санта-Терезе, штат Нью-Мексико.
Уолтер Слосар, временно исполняющий обязанности начальника патрульной службы в секторе Эль-Пасо, охватывающем западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, сообщил, что в настоящее время среднее количество арестов за неделю составляет около 41 человека, при этом ежедневно непрерывно пересекают границу еще девять мигрантов.
Отмечается, что год назад среднее количество арестов было ближе к 400 в день, а в 2023 году составляло около 2300. Однако администрация продолжает строительство стены, заполняя пробелы в Санта-Терезе, где устанавливается около семи миль новых заграждений.
Соединенные Штаты разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в Латинской Америке и Карибском бассейне. Миссия, включающая подводную лодку и самолеты, направлена на нейтрализацию угроз национальной безопасности от наркокартелей.
