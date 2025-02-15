Трамп має взяти відповідальність, щоб довести війну до кінця - Стефанішина

Рішучість президента США Дональда Трампа не означає, що він має брати на себе всю відповідальність за мир в Європі, але означає, що він має взяти відповідальність, та вкласти всю силу для того, щоб довести війну до кінця.Таку думку висловила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Я не думаю, що рішучість американського президента означає, що він має брати на себе всю відповідальність за мир в Європі. Це означає, що він має взяти відповідальність, вкласти всю силу американської адміністрації для того, щоб довести війну до кінця. Але означає, що він також несе відповідальність за справедливість та наслідки для росії, покарання для росії, - заявила Стефанішина.

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Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.