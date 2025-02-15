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05:23 • 26917 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125449 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184411 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148731 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139915 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117880 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108329 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143720 перегляди

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Трамп має взяти відповідальність, щоб довести війну до кінця - Стефанішина

Трамп має взяти відповідальність, щоб довести війну до кінця - Стефанішина

Київ • УНН

 • 23716 перегляди

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Трамп має взяти відповідальність за завершення війни, але не за весь мир в Європі.

Рішучість президента США Дональда Трампа не означає, що він має брати на себе всю відповідальність за мир в Європі, але означає, що він має взяти відповідальність, та вкласти всю силу для того, щоб довести війну до кінця.Таку думку висловила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Я не думаю, що рішучість американського президента означає, що він має брати на себе всю відповідальність за мир в Європі. Це означає, що він має взяти відповідальність, вкласти всю силу американської адміністрації для того, щоб довести війну до кінця. Але означає, що він також несе відповідальність за справедливість та наслідки для росії, покарання для росії,

- заявила Стефанішина.

Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною15.02.25, 13:49 • 23695 переглядiв

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
donald-trampДональд Трамп
yevropaЄвропа
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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