Трамп должен взять ответственность, чтобы довести войну до конца - Стефанишина

Решительность президента США Дональда Трампа не означает, что он должен брать на себя всю ответственность за мир в Европе, но означает, что он должен взять ответственность, и вложить всю силу для того, чтобы довести войну до конца. Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я не думаю, что решимость американского президента означает, что он должен брать на себя всю ответственность за мир в Европе. Это означает, что он должен взять ответственность, вложить всю силу американской администрации для того, чтобы довести войну до конца. Но означает, что он также несет ответственность за справедливость и последствия для России, наказание для России, - заявила Стефанишина.

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Дополнение

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он отметил, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.