19:57 • 4902 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 15095 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 17369 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 14261 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 25925 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 71243 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 46581 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 71669 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 46888 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 129436 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Дональд Трамп очікує, що володимир путін звільнить понад 1000 українських в'язнів після домовленості про тристоронню зустріч. Це відбудеться "незабаром, можливо, негайно".

Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі заявив, що очікує, що російський диктатор володимир путін звільнить понад 1000 українських в'язнів невдовзі після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Я думаю, ви побачите, що президент путін також справді хотів би щось зробити", – сказав Трамп на початку зустрічі із Зеленським та сімома європейськими лідерами, прогнозуючи деякі "дійсно позитивні кроки" після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч.

Я знаю, що там понад 1000 в'язнів, і я знаю, що вони їх звільнять

- зазначив президент США.

Він додав, що, "можливо, вони звільнять їх дуже скоро, наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово".

Нагадаємо

Президент Зеленський у Вашингтоні заявив, що важливо провести обмін за формулою "всіх на всіх".

Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії12.08.25, 15:50 • 52364 перегляди

