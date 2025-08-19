Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі заявив, що очікує, що російський диктатор володимир путін звільнить понад 1000 українських в'язнів невдовзі після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Я думаю, ви побачите, що президент путін також справді хотів би щось зробити", – сказав Трамп на початку зустрічі із Зеленським та сімома європейськими лідерами, прогнозуючи деякі "дійсно позитивні кроки" після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч.

Я знаю, що там понад 1000 в'язнів, і я знаю, що вони їх звільнять