Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп очікує, що володимир путін звільнить понад 1000 українських в'язнів після домовленості про тристоронню зустріч. Це відбудеться "незабаром, можливо, негайно".
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі заявив, що очікує, що російський диктатор володимир путін звільнить понад 1000 українських в'язнів невдовзі після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
"Я думаю, ви побачите, що президент путін також справді хотів би щось зробити", – сказав Трамп на початку зустрічі із Зеленським та сімома європейськими лідерами, прогнозуючи деякі "дійсно позитивні кроки" після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч.
Я знаю, що там понад 1000 в'язнів, і я знаю, що вони їх звільнять
Він додав, що, "можливо, вони звільнять їх дуже скоро, наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово".
Нагадаємо
Президент Зеленський у Вашингтоні заявив, що важливо провести обмін за формулою "всіх на всіх".
