Трамп анонсировал освобождение более тысячи украинских заключенных Путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп ожидает, что Владимир Путин освободит более 1000 украинских заключенных после договоренности о трехсторонней встрече. Это произойдет «вскоре, возможно, немедленно».
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме заявил, что ожидает, что российский диктатор Владимир Путин освободит более 1000 украинских заключенных вскоре после того, как будет достигнута договоренность о трехсторонней встрече. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Я думаю, вы увидите, что президент Путин также действительно хотел бы что-то сделать", – сказал Трамп в начале встречи с Зеленским и семью европейскими лидерами, прогнозируя некоторые "действительно позитивные шаги" после того, как будет достигнута договоренность о трехсторонней встрече.
Я знаю, что там более 1000 заключенных, и я знаю, что они их освободят
Он добавил, что, "возможно, они освободят их очень скоро, например, немедленно, что, по моему мнению, прекрасно".
Напомним
Президент Зеленский в Вашингтоне заявил, что важно провести обмен по формуле "всех на всех".
