Трамп анонсировал освобождение более тысячи украинских заключенных Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме заявил, что ожидает, что российский диктатор Владимир Путин освободит более 1000 украинских заключенных вскоре после того, как будет достигнута договоренность о трехсторонней встрече. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, вы увидите, что президент Путин также действительно хотел бы что-то сделать", – сказал Трамп в начале встречи с Зеленским и семью европейскими лидерами, прогнозируя некоторые "действительно позитивные шаги" после того, как будет достигнута договоренность о трехсторонней встрече.

Я знаю, что там более 1000 заключенных, и я знаю, что они их освободят