Трамп пообіцяв "багато землі" для України після війни - Fox News
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "багато землі" після припинення війни з росією. Він не уточнив деталі, але зазначив, що це "збереже життя" українців.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "багато землі" за підсумками припинення війни з росією, однак не став уточнювати, про що саме йдеться. Про це він заявив у ефірі Fox News, передає УНН.
Деталі
Які саме землі отримає Україна і у якій кількості - Трамп не став казати. Водночас, за його словами, це нібито "збереже життя" українців.
Вони перестануть втрачати людей. І вони отримають багато землі. Але це була війна, і росія - це потужна військова держава, подобається це комусь чи ні. Це велика держава, значно більша
Також він знову видав брехливу заяву про те, що війну нібито розпочала не росія.
Не можна йти проти країни, яка в десять разів більша за тебе. Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас, як ви знаєте, на 79% контролюється росією
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зазначив, що Україна може мати певні гарантії безпеки, проте повноцінний вступ до НАТО, на його думку, практично неможливе.