Трамп пообіцяв "багато землі" для України після війни - Fox News

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 7200 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 10466 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 12348 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 14660 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 16963 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 64391 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 55402 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 70522 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 89276 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 67945 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
46%
750мм
Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 80949 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 71003 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 8434 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 74668 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні07:45 • 10755 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 7200 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 10466 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 5138 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 12348 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 6572 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 6156 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 71729 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 43893 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 101600 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 91110 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Трамп пообіцяв "багато землі" для України після війни - Fox News

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "багато землі" після припинення війни з росією. Він не уточнив деталі, але зазначив, що це "збереже життя" українців.

Трамп пообіцяв "багато землі" для України після війни - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "багато землі" за підсумками припинення війни з росією, однак не став уточнювати, про що саме йдеться. Про це він заявив у ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Які саме землі отримає Україна і у якій кількості - Трамп не став казати. Водночас, за його словами, це нібито "збереже життя" українців.

Вони перестануть втрачати людей. І вони отримають багато землі. Але це була війна, і росія - це потужна військова держава, подобається це комусь чи ні. Це велика держава, значно більша

- заявив Трамп.

Також він знову видав брехливу заяву про те, що війну нібито розпочала не росія.

Не можна йти проти країни, яка в десять разів більша за тебе. Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас, як ви знаєте, на 79% контролюється росією

- заявив президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Україна може мати певні гарантії безпеки, проте повноцінний вступ до НАТО, на його думку, практично неможливе.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна