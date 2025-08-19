Трамп пообещал "много земли" для Украины после войны - Fox News
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украина получит "много земли" после прекращения войны с россией. Он не уточнил детали, но отметил, что это "спасет жизни" украинцев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит "много земли" по итогам прекращения войны с россией, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Об этом он заявил в эфире Fox News, передает УНН.
Детали
Какие именно земли получит Украина и в каком количестве - Трамп не стал говорить. В то же время, по его словам, это якобы "сохранит жизни" украинцев.
Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Но это была война, и россия - это мощная военная держава, нравится это кому-то или нет. Это большое государство, значительно большее
Также он снова выдал лживое заявление о том, что войну якобы начала не Россия.
Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя. Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% контролируется россией
Напомним
Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина может иметь определенные гарантии безопасности, однако полноценное вступление в НАТО, по его мнению, практически невозможно.