Трамп пообещал "много земли" для Украины после войны - Fox News

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
12:13 • 7096 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 10392 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 12283 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 14622 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 16931 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 64265 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 55324 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 70456 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 89213 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 67889 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
46%
750мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 80951 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 71004 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 8434 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 74668 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине07:45 • 10755 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 7096 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 10392 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 12283 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 6506 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 14622 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 6102 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 71593 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 43840 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 101548 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 91058 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

Трамп пообещал "много земли" для Украины после войны - Fox News

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина получит "много земли" после прекращения войны с россией. Он не уточнил детали, но отметил, что это "спасет жизни" украинцев.

Трамп пообещал "много земли" для Украины после войны - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит "много земли" по итогам прекращения войны с россией, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Об этом он заявил в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Какие именно земли получит Украина и в каком количестве - Трамп не стал говорить. В то же время, по его словам, это якобы "сохранит жизни" украинцев.

Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Но это была война, и россия - это мощная военная держава, нравится это кому-то или нет. Это большое государство, значительно большее

- заявил Трамп.

Также он снова выдал лживое заявление о том, что войну якобы начала не Россия.

Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя. Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% контролируется россией

- заявил президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина может иметь определенные гарантии безопасности, однако полноценное вступление в НАТО, по его мнению, практически невозможно.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Донецкая область
Луганская область
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина