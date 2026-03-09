Трамп анонсував, що рішення про закінчення війни проти Ірану буде спільне з Нетаньягу

Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що терміни припинення військової операції проти Ісламської Республіки будуть узгоджені з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Під час інтерв’ю для видання The Times of Israel американський лідер підкреслив стратегічну важливість поточної співпраці між Вашингтоном та Єрусалимом. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп зазначив, що хоча остаточне рішення він ухвалить "у потрібний час", думка ізраїльської сторони буде повністю врахована. Президент наголосив, що спільні зусилля дозволили нейтралізувати країну, яка мала на меті знищення Ізраїлю та дестабілізацію всього регіону. За його словами, без участі нинішнього керівництва обох держав Ісламська Республіка могла б досягти своїх руйнівних цілей.

В Ірані обрали нового Верховного лідера

Іран збирався знищити Ізраїль та все навколо нього… Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль - зазначив Трамп.

Очікувані терміни військової операції

Попри відмову Трампа встановлювати жорсткі часові межі, у Білому домі вже озвучили попередні прогнози щодо тривалості конфлікту. Прессекретарка Каролайн Лівітт раніше повідомила, що американська адміністрація розраховує на завершення активної фази бойових дій протягом чотирьох-шести тижнів.

