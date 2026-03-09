Трамп анонсував, що рішення про закінчення війни проти Ірану буде спільне з Нетаньягу

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 5608 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 23535 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 48583 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 74750 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 45302 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 41485 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 31536 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40408 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81463 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45062 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
55%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 17295 перегляди
Стармер провів переговори з Трампом після заяви президента США про "непотрібність" Британії8 березня, 22:56 • 9360 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 24313 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 17976 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 10827 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 74752 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 87310 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 91882 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 121453 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 83334 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Україна
Білий дім
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 1086 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 3158 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 26610 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 33838 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 35790 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Шахед-136
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

Трамп анонсував, що рішення про закінчення війни проти Ірану буде спільне з Нетаньягу

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Трамп заявив про узгодження фінальних кроків операції з Ізраїлем. Активну фазу бойових дій планують завершити протягом чотирьох-шести тижнів.

Трамп анонсував, що рішення про закінчення війни проти Ірану буде спільне з Нетаньягу
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що терміни припинення військової операції проти Ісламської Республіки будуть узгоджені з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Під час інтерв’ю для видання The Times of Israel американський лідер підкреслив стратегічну важливість поточної співпраці між Вашингтоном та Єрусалимом. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп зазначив, що хоча остаточне рішення він ухвалить "у потрібний час", думка ізраїльської сторони буде повністю врахована. Президент наголосив, що спільні зусилля дозволили нейтралізувати країну, яка мала на меті знищення Ізраїлю та дестабілізацію всього регіону. За його словами, без участі нинішнього керівництва обох держав Ісламська Республіка могла б досягти своїх руйнівних цілей.

В Ірані обрали нового Верховного лідера08.03.26, 23:42 • 4960 переглядiв

Іран збирався знищити Ізраїль та все навколо нього… Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль

- зазначив Трамп.

Очікувані терміни військової операції

Попри відмову Трампа встановлювати жорсткі часові межі, у Білому домі вже озвучили попередні прогнози щодо тривалості конфлікту. Прессекретарка Каролайн Лівітт раніше повідомила, що американська адміністрація розраховує на завершення активної фази бойових дій протягом чотирьох-шести тижнів.

Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану08.03.26, 22:27 • 6532 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Білий дім
Єрусалим
Вашингтон
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран