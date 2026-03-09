Трамп анонсировал, что решение об окончании войны против Ирана будет совместным с Нетаньяху

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 5762 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 23734 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 48746 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 75078 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 45447 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 41552 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 31577 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40416 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81480 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45071 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
55%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 17615 просмотра
Стармер провел переговоры с Трампом после заявления президента США о "ненужности" Британии8 марта, 22:56 • 10029 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину9 марта, 00:53 • 24694 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 18361 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto05:15 • 11186 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 75077 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 87479 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 92056 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 121622 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 83499 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Белый дом
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 1266 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 3366 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 26688 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 33914 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 35860 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Шахед-136
Социальная сеть
9К720 Искандер

Трамп анонсировал, что решение об окончании войны против Ирана будет совместным с Нетаньяху

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Трамп заявил о согласовании финальных шагов операции с Израилем. Активную фазу боевых действий планируют завершить в течение четырех-шести недель.

Трамп анонсировал, что решение об окончании войны против Ирана будет совместным с Нетаньяху
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сроки прекращения военной операции против Исламской Республики будут согласованы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время интервью для издания The Times of Israel американский лидер подчеркнул стратегическую важность текущего сотрудничества между Вашингтоном и Иерусалимом. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп отметил, что хотя окончательное решение он примет "в нужное время", мнение израильской стороны будет полностью учтено. Президент подчеркнул, что совместные усилия позволили нейтрализовать страну, которая имела целью уничтожение Израиля и дестабилизацию всего региона. По его словам, без участия нынешнего руководства обоих государств Исламская Республика могла бы достичь своих разрушительных целей.

В Иране избран новый Верховный лидер08.03.26, 23:42 • 4982 просмотра

Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него… Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль

- отметил Трамп.

Ожидаемые сроки военной операции

Несмотря на отказ Трампа устанавливать жесткие временные рамки, в Белом доме уже озвучили предварительные прогнозы относительно продолжительности конфликта. Пресс-секретарь Каролайн Ливитт ранее сообщила, что американская администрация рассчитывает на завершение активной фазы боевых действий в течение четырех-шести недель.

Виткофф и Кушнер отправятся в Израиль, возмутившись слишком масштабными ударами по Ирану08.03.26, 22:27 • 6540 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Белый дом
Иерусалим
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран