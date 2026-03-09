Трамп анонсировал, что решение об окончании войны против Ирана будет совместным с Нетаньяху

Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сроки прекращения военной операции против Исламской Республики будут согласованы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время интервью для издания The Times of Israel американский лидер подчеркнул стратегическую важность текущего сотрудничества между Вашингтоном и Иерусалимом. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп отметил, что хотя окончательное решение он примет "в нужное время", мнение израильской стороны будет полностью учтено. Президент подчеркнул, что совместные усилия позволили нейтрализовать страну, которая имела целью уничтожение Израиля и дестабилизацию всего региона. По его словам, без участия нынешнего руководства обоих государств Исламская Республика могла бы достичь своих разрушительных целей.

В Иране избран новый Верховный лидер

Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него… Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль - отметил Трамп.

Ожидаемые сроки военной операции

Несмотря на отказ Трампа устанавливать жесткие временные рамки, в Белом доме уже озвучили предварительные прогнозы относительно продолжительности конфликта. Пресс-секретарь Каролайн Ливитт ранее сообщила, что американская администрация рассчитывает на завершение активной фазы боевых действий в течение четырех-шести недель.

