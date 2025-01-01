Трагедія у Новому Орлеані: влада назвала кількість жертв та повідомила про вибухівку на місці теракту
Київ • УНН
У Французькому кварталі Нового Орлеана автомобіль навмисно в'їхав у натовп людей, загинуло 10 осіб, 35 поранено.
Внаслідок наїзду авто на натовп на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана у США щонайменше 10 людей загинули, а 35 отримали поранення. Пише Axios, передає УНН.
Деталі
Під час пресконференції начальниця поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік заявила, що водій діяв "з очевидним наміром". Вона також додала, що серед постраждалих є двоє поліцейських.
Водій їхав на високій швидкості, демонструючи "навмисні дії з метою збити якомога більше людей", повідомила начальниця поліції.
На місці події було знайдено щонайменше один саморобний вибуховий пристрій, заявила спеціальна агентка ФБР у Новому Орлеані Алетея Дункан. Зараз фахівці з'ясовують, чи міг цей пристрій вибухнути.
ФБР взяло на себе розслідування.
У Лондоні в новорічну ніч автомобіль в'їхав у натовп: двох поранено01.01.25, 09:28 • 27750 переглядiв
Реакція влади
Мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл назвала трагедію "терористичним інцидентом", однак ФБР наразі утримується від такої класифікації. Кантрелл вже зв'язалася з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі та Білим домом. У соцмережах Лендрі назвав подію "жахливим актом насильства".
Чиновники закликали людей уникати місця події, поки триває розслідування.
Постраждалих доставили до п’яти місцевих лікарень.
Новий Орлеан є популярним місцем для святкування Нового року, особливо з огляду на сьогоднішній матч Sugar Bowl із американського футболу. Зазвичай на перехресті вулиць Бурбон і Канал встановлюють захисні бар’єри, щоб запобігти в’їзду транспорту, але цього разу водій пікапа об’їхав перешкоди та прорвався до натовпу.
Очікується, що ця трагедія приверне особливу увагу до питань безпеки в місті.
Нагадаємо
У Новому Орлеані у перші години нового року вантажівка врізалася в натовп людей.