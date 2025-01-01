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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагедия в Новом Орлеане: власти назвали количество жертв и сообщили о взрывчатке на месте теракта

Трагедия в Новом Орлеане: власти назвали количество жертв и сообщили о взрывчатке на месте теракта

Киев  •  УНН

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Во Французском квартале Нового Орлеана автомобиль намеренно въехал в толпу людей, погибли 10 человек, 35 ранены.

В результате наезда авто на толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана в США по меньшей мере 10 человек погибли, а 35 получили ранения. Пишет Axios, передает УНН.

Детали

Во время пресс-конференции начальница полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что водитель действовал «с очевидным умыслом».  Она также добавила, что среди пострадавших есть двое полицейских. 

Водитель ехал на высокой скорости, демонстрируя «преднамеренные действия с целью сбить как можно больше людей», сообщила начальница полиции.

На месте происшествия было найдено по меньшей мере одно самодельное взрывное устройство, заявила специальный агент ФБР в Новом Орлеане Алетея Дункан. Сейчас специалисты выясняют, могло ли это устройство взорваться. 

ФБР взяло на себя расследование.

В Лондоне в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу: двое пострадали1 янв. 2025, 07:28 • 19292 просмотра

Реакция властей

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл назвала трагедию «террористическим инцидентом», однако ФБР пока воздерживается от такой классификации. Кантрелл уже связалась с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри и Белым домом. В соцсетях Лэндри назвал произошедшее «ужасным актом насилия». 

Чиновники призвали людей избегать места происшествия, пока идет расследование.

Пострадавших доставили в пять местных больниц.

Новый Орлеан является популярным местом для празднования Нового года, особенно учитывая сегодняшний матч Sugar Bowl по американскому футболу. Обычно на перекрестке улиц Бурбон и Канал устанавливают защитные барьеры, чтобы предотвратить въезд транспорта, но на этот раз водитель пикапа объехал препятствия и прорвался к толпе. 

Ожидается, что эта трагедия привлечет особое внимание к вопросам безопасности в городе.

Напомним,

В Новом Орлеане в первые часы нового года грузовик врезался в толпу людей. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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