Трагедія на весіллі в Єгипті: наречений помер під час танцю з дружиною

Радісне святкування в Єгипті обернулося трагедією - наречений раптово знепритомнів і помер від зупинки серця, коли танцював традиційний саїді разом із новою дружиною. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

У четвер у губернаторстві Асуан на відео зафільмували, як Ашраф Абу Хакам весело святкує своє весілля. Разом із новою дружиною він танцював традиційний єгипетський танець саїді, тримаючи в руках дерев’яні палиці. На відео видно, як раптово Хакам, не випускаючи руки нареченої, знепритомнів і впав на підлогу. Гості кинулися на допомогу.

На жаль, спроби реанімувати його не вдалися, і лікарі пізніше підтвердили, що у нього раптово сталася зупинка серця, повідомляє Gulf News.

Цей інцидент швидко поширився єгипетськими соціальними мережами.

Доповнення

Смерть Хакама сталася трохи більше ніж через тиждень після того, як 26-річна медсестра померла, впавши в кому на своєму весіллі 13 вересня.

Як повідомляли тоді боснійські ЗМІ, лише через кілька годин після одруження Ровчанін-Омербегович стало погано, і її терміново доставили до місцевої лікарні. Там вона впала в кому та померла через два дні.

