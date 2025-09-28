Трагедия на свадьбе в Египте: жених умер во время танца с женой

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
08:59 • 12036 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 18871 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 15248 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 18980 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46450 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64745 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 80892 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133330 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55091 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47505 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября28 сентября, 03:39 • 6188 просмотра
Облачно с прояснениями: какая погода ожидается 28 сентябряPhoto28 сентября, 03:57 • 4686 просмотра
Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб28 сентября, 04:10 • 5432 просмотра
Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые28 сентября, 04:42 • 6852 просмотра
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детейPhoto10:08 • 3982 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 40961 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133332 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 57342 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 67502 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 68292 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Запорожье
Сумская область
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 20650 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 80891 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 42426 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 47254 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 49042 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд

Трагедия на свадьбе в Египте: жених умер во время танца с женой

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Жених в Египте умер от остановки сердца во время традиционного танца саиди на собственной свадьбе. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, что вызвало резонанс в социальных сетях.

Трагедия на свадьбе в Египте: жених умер во время танца с женой

Радостное празднование в Египте обернулось трагедией - жених внезапно потерял сознание и умер от остановки сердца, когда танцевал традиционный саиди вместе с новой женой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

В четверг в губернаторстве Асуан на видео запечатлели, как Ашраф Абу Хакам весело празднует свою свадьбу. Вместе с новой женой он танцевал традиционный египетский танец саиди, держа в руках деревянные палки. На видео видно, как внезапно Хакам, не выпуская руки невесты, потерял сознание и упал на пол. Гости бросились на помощь.

К сожалению, попытки реанимировать его не увенчались успехом, и врачи позже подтвердили, что у него внезапно произошла остановка сердца, сообщает Gulf News.

Этот инцидент быстро распространился по египетским социальным сетям.

Дополнение

Смерть Хакама произошла чуть более чем через неделю после того, как 26-летняя медсестра умерла, впав в кому на своей свадьбе 13 сентября.

Как сообщали тогда боснийские СМИ, всего через несколько часов после бракосочетания Ровчанин-Омербегович стало плохо, и ее срочно доставили в местную больницу. Там она впала в кому и умерла через два дня.

Трагедия в футболе: после травмы в матче умер 21-летний экс-игрок английского "Арсенала" Билли Уигар26.09.25, 14:21 • 2354 просмотра

Алена Уткина

Новости Мира
Египет