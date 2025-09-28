Трагедия на свадьбе в Египте: жених умер во время танца с женой
Киев • УНН
Жених в Египте умер от остановки сердца во время традиционного танца саиди на собственной свадьбе. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, что вызвало резонанс в социальных сетях.
Радостное празднование в Египте обернулось трагедией - жених внезапно потерял сознание и умер от остановки сердца, когда танцевал традиционный саиди вместе с новой женой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
В четверг в губернаторстве Асуан на видео запечатлели, как Ашраф Абу Хакам весело празднует свою свадьбу. Вместе с новой женой он танцевал традиционный египетский танец саиди, держа в руках деревянные палки. На видео видно, как внезапно Хакам, не выпуская руки невесты, потерял сознание и упал на пол. Гости бросились на помощь.
К сожалению, попытки реанимировать его не увенчались успехом, и врачи позже подтвердили, что у него внезапно произошла остановка сердца, сообщает Gulf News.
Этот инцидент быстро распространился по египетским социальным сетям.
Дополнение
Смерть Хакама произошла чуть более чем через неделю после того, как 26-летняя медсестра умерла, впав в кому на своей свадьбе 13 сентября.
Как сообщали тогда боснийские СМИ, всего через несколько часов после бракосочетания Ровчанин-Омербегович стало плохо, и ее срочно доставили в местную больницу. Там она впала в кому и умерла через два дня.
