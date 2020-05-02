Трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі стали елементом провального проекту "Новоросія" - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року були черговим елементом реалізації Росією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації Сходу та Півдня України через створення так званих "народних республік". Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує УНН.
"У сумний день 6-х роковин трагічних подій в Одесі МЗС України висловлює жаль з приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі та ненависті. Події 2 травня 2014 року в Одесі стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ в рамках реалізації провального проекту "Новоросія", спрямованого на дестабілізацію українського Сходу і Півдня та дезінтеграції України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Одесі "екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі – проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї за допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, паралізація місцевих органів влади та силових структур".
У МЗС вказують, що 2 травня мало стати вирішальним днем у реалізації таких планів.
"Напад озброєних та екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв. Прикметно, що російська сторона у своїх заявах про події в Одесі жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, які передували пожежі у Будинку профспілок. Так само не згадуються встановлені факти внутрішніх займань у Будинку профспілок, а також рятування заблокованих в охопленому пожежею Будинку профспілок учасниками демонстрації за єдність України", - наголосили в МЗС.
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У зовнішньополітичному відомстві підкреслюють, що українські правоохоронні органи роблять все можливе для пошуку і притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб.
"За результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду скеровано 37 обвинувальних актів. Стосовно 3 осіб судами винесено обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія, яка не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Дмитра Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції".
Також у МЗС вказали на те, що в рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні – грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації масових безпорядків в Одесі під російськими прапорами.
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"Закликаємо міжнародне співтовариство до подальших спільних зусиль з протидії російській пропаганді та дезінформації, які є важливим елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав", - резюмували у МЗС.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "Самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.
Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.