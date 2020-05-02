Трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі стали елементом провального проекту "Новоросія" - МЗС

"У сумний день 6-х роковин трагічних подій в Одесі МЗС України висловлює жаль з приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі та ненависті. Події 2 травня 2014 року в Одесі стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ в рамках реалізації провального проекту "Новоросія", спрямованого на дестабілізацію українського Сходу і Півдня та дезінтеграції України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Одесі "екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі – проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї за допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, паралізація місцевих органів влади та силових структур".

У МЗС вказують, що 2 травня мало стати вирішальним днем у реалізації таких планів.

"Напад озброєних та екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв. Прикметно, що російська сторона у своїх заявах про події в Одесі жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, які передували пожежі у Будинку профспілок. Так само не згадуються встановлені факти внутрішніх займань у Будинку профспілок, а також рятування заблокованих в охопленому пожежею Будинку профспілок учасниками демонстрації за єдність України", - наголосили в МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві підкреслюють, що українські правоохоронні органи роблять все можливе для пошуку і притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб.

"За результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду скеровано 37 обвинувальних актів. Стосовно 3 осіб судами винесено обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія, яка не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Дмитра Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції".

Також у МЗС вказали на те, що в рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні – грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації масових безпорядків в Одесі під російськими прапорами.

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"Закликаємо міжнародне співтовариство до подальших спільних зусиль з протидії російській пропаганді та дезінформації, які є важливим елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав", - резюмували у МЗС.

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "Самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.

Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.