Сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні сьогодні відзначається шоста річниця подій в центрі Одеси та на Куликовому полі, які трапилися 2 травня 2014 року. Про це повідомляє УНН.
Так, шість років тому в Одесі 6 людей було вбито у центрі міста та 42 людини загинули під час подій на Куликовому полі.
Зазначимо, що сьогодні в Одесі з цього приводу проходить ряд заходів, порядок яких забезпечують понад 1,5 тисячі правоохоронців.
Як раніше повідомлялося в УНН, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "Самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.
Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.