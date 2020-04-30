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Безпеку в Одесі 2 травня забезпечать понад 1,5 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Підрозділи МВС готові забезпечити публічну безпеку в Одесі 2 травня, для цього планується залучити понад півтори тисячі правоохоронців. Про це стало відомо під час сьогоднішньої наради з керівниками правоохоронних органів регіону, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Безпеку в Одесі 2 травня забезпечать понад 1,5 тис. правоохоронців

“Наше завдання — забезпечити правопорядок, не допустити провокацій і бути готовими до будь-яких змін, що можуть відбуватися в оперативній обстановці. Саме тому 2 травня до виконання завдань в Одесі ми залучаємо усі підрозділи МВС. Це і поліція, і Національна гвардія, і Державна служба з надзвичайних ситуацій”, — повідомив на нараді перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Яровий підкреслив, що важливою є організація взаємодії між цими підрозділами.

“Координувати роботу усіх правоохоронних органів буде ситуаційний центр та створений оперативний штаб. Через них ми будемо обмінюватися інформацією та приймати рішення відповідно до оперативної обстановки”, — зазначив він.

Про готовність поліції Одещини до 2 травня відзвітував керівник ГУНП Олег Бех. За його словами, щоб не допустити порушень правопорядку та карантинних норм, правоохоронцями заплановані превентивні заходи.

Вони проводитимуться на Куликовому полі, на Соборній площі та в центральній частині міста. При цьому велика увага буде приділятися роз’яснювальній роботі з людьми, а у разі виявлення фактів порушення закону чи карантинних обмежень до порушників вживатимуться відповідні заходи реагування.

“Усього до виконання цих завдань планується залучити понад півтори тисячі правоохоронців. Вони нестимуть службу на Куликовому полі, на Соборній площі та патрулюватимуть центр Одеси. Крім того, для реагування на можливі надзвичайні події та агресивні ситуації передбачений резерв з числа 100 працівників батальйону поліції особливого призначення”, — підсумував керівник ГУНП.

Нагадуємо, Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху “Куликове поле” організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.

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