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Безопасность в Одессе 2 мая обеспечат более 1,5 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 14762 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Подразделения МВД готовы обеспечить публичную безопасность в Одессе 2 мая, для этого планируется привлечь более полутора тысяч правоохранителей. Об этом стало известно во время сегодняшнего совещания с руководителями правоохранительных органов региона, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Безопасность в Одессе 2 мая обеспечат более 1,5 тыс. правоохранителей

"Наша задача - обеспечить правопорядок, не допустить провокаций и быть готовыми к любым изменениям, которые могут происходить в оперативной обстановке. Именно поэтому 2 мая к выполнению задач в Одессе мы привлекаем все подразделения МВД. Это и полиция, и Национальная гвардия, и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", - сообщил на совещании первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой подчеркнул, что важна организация взаимодействия между этими подразделениями.

"Координировать работу всех правоохранительных органов будет ситуационный центр и создан оперативный штаб. Через них мы будем обмениваться информацией и принимать решения в соответствии с оперативной обстановкой", - отметил он.

О готовности полиции Одесской области ко 2 мая отчитался руководитель ГУНП Олег Бех. По его словам, чтобы не допустить нарушений правопорядка и карантинных норм, правоохранителями запланированы превентивные меры.

Они будут проводиться на Куликовом поле, на Соборной площади и в центральной части города. При этом большое внимание будет уделяться разъяснительной работе с людьми, а в случае выявления фактов нарушения закона или карантина к нарушителям будут приниматься соответствующие меры реагирования.

"Всего к выполнению этих задач планируется привлечь более полутора тысяч правоохранителей. Они будут нести службу на Куликовом поле, на Соборной площади и патрулировать центр Одессы. Кроме того, для реагирования на возможные чрезвычайные события и агрессивные ситуации предусмотрено резерв из числа 100 работников батальона полиции особого назначения", - подытожил руководитель ГУНП.

Напоминаем, Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

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