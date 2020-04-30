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"Одесса русский город": СБУ попередила провокації проросійських рухів до 2 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху "Куликове поле" організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Одесса русский город": СБУ попередила провокації проросійських рухів до 2 травня

Так, правоохоронці встановили, що одним з напрямків антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої "республіки новоросія" і силового захоплення державної влади. За задумом організаторів, ці дії мали стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

Під час обшуків у активістів проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, яка містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру.

Зокрема, за даними СБУ, було вилучено листівки з поділом України на фейкову "республіку новоросія" і "бандерівську Україну", наліпки з написами "Одесса русский город" та "Одесса – Новороссия", символіку із пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету "новоросія" та іншу заборонену законодавством продукцію.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, раніше поліція попередила про кримінальну та адміністративну відповідальність за масові акції до роковин подій 2 травня 2014 року в Одесі в умовах карантину.

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