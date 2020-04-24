Поліція попередила про відповідальність за масові акції до роковин 2 травня в Одесі

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Поліція попередила про кримінальну та адміністративну відповідальність за масові акції до роковин подій 2 травня 2014 року в Одесі в умовах карантину. Про це заявив керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції області.