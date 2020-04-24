Поліція попередила про відповідальність за масові акції до роковин 2 травня в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Поліція попередила про кримінальну та адміністративну відповідальність за масові акції до роковин подій 2 травня 2014 року в Одесі в умовах карантину. Про це заявив керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції області.
"Нас чекає День солідарності трудящих 1 травня 2020 року та шості роковини трагічних подій, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року. Підкреслюю, що поліцейські не допустять порушень карантину та дестабілізації обстановки в області", - сказав Бех.
За його словами, це стосується як першотравневих пікніків у парках, скверах, прибережній зоні, так і зібрань з приводу вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року.
"Будь-які мирні зібрання заборонені на час карантину, і щодо організаторів таких масових заходів будуть вживатися найсуворіші заходи впливу, перш за все відкриття кримінальних та адміністративних проваджень й оголошень підозр. Проти учасників будуть складатись адміністративні протоколи за масовий збір громадян", - розповів Бех.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.
Як повідомлялося, минулого року в Одесі нарахували 4,5 тис. учасників заходів до роковин трагедії 2 травня.