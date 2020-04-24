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Полиция предупредила об ответственности за массовые акции к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

Полиция предупредила об ответственности за массовые акции к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

Киев  •  УНН

 • 16593 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Полиция предупредила об уголовной и административной ответственности за массовые акции к годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе в условиях карантина. Об этом заявил руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Нас ждет День солидарности трудящихся 1 мая 2020 года и шестая годовщина трагических событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Подчеркиваю, что полицейские не допустят нарушений карантина и дестабилизации обстановки в области", - сказал Бех.

По его словам, это касается как первомайских пикников в парках, скверах, прибрежной зоне, так и собраний по поводу чествования памяти погибших 2 мая 2014 года.

"Любые мирные собрания запрещены на время карантина, и в отношении организаторов таких массовых мероприятий будут приниматься самые строгие меры воздействия, прежде всего открытие уголовных и административных производств и объявления подозрений. Против участников будут составляться административные протоколы за массовый сбор граждан", - рассказал Бех.

Напомним, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Как сообщалось, в прошлом году в Одессе насчитали 4,5 тыс. участников мероприятий к годовщине трагедии 2 мая.

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