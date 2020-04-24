Полиция предупредила об ответственности за массовые акции к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Полиция предупредила об уголовной и административной ответственности за массовые акции к годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе в условиях карантина. Об этом заявил руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.