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В Одесі нарахували 4,5 тис. учасників заходів до роковин трагедії 2 травня

В Одесі нарахували 4,5 тис. учасників заходів до роковин трагедії 2 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Участь у заходах, пов’язаних з річницею трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, напередодні взяли близько 4,5 тисячі людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

"Загалом участь у них взяли близько 4,5 тисячі громадян. Правоохоронці повною мірою забезпечили їх безпеку та не допустили порушень правопорядку", - повідомили у поліції.

Протягом дня спокій одеситів та гостей міста охороняли більше двох тисяч правоохоронців. За даними першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, під час масових заходів на Куликовому полі та на Соборній площі серйозних порушень не зафіксовано.

"З однією людиною провели профілактичну бесіду та до відділу поліції доставили неповнолітню дівчинку, яка на одязі мала заборонену комуністичну символіку. У результаті на родичів дівчини складено адміністративний протокол", - додав очільник поліції Одещини Олег Бех.

Нагадаємо, напередодні в Одесі відбулася низка заходів до роковин трагедії 2 травня. Зокрема, люди несли квіти до місця загибелі людей під час масових заворушень п'ять років тому. Увечері в місті пройшов марш українського порядку.

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