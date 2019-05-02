Марш українського порядку в Одесі: сотні активістів, посилена охорона і патріотичні гасла

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Марш Нацдружин та Нацкорпусу, спрямований на вшанування пам’яті тих людей, які загинули 2 травня 2014 року, пройшов мирно. Участь в ньому взяли декілька сотень людей, здебільшого це молодики, передає кореспондент УНН.

Марш пройшов центром Одеси колоною. Попереду колони учасники несли розгорнутий банер з написом “Марш українського порядку”. На марші майоріли прапори України та прапор міста Одеси. Впродовж усієї ходи звучала музика, лунали лозунги: “Вільна Одеса — вільна держава”, “Одеса — це Україна”. Увесь час марш супроводжувала поліція.

Завершився марш на площі Грецькій. Загиблих вшанували хвилиною мовчання, а священнослужителі відправили панахиду.

Як повідомляв УНН, роковини Одеської трагедії: у пам’ять про загиблих в небо запустили повітряні кульки.

Масові заворушення в Одесі відбулись 2 травня. Вони призвели до трагічних наслідків, внаслідок, за даними ГПУ, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб. Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло.

Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.

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