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Марш украинского порядка в Одессе: сотни активистов, усиленная охрана и патриотические лозунги

Киев  •  УНН

 • 32756 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Марш Нацдружин и Нацкорпуса, направленный на то, чтобы почтить память тех людей, которые погибли 2 мая 2014 года, прошел мирно. Участие в нем приняли несколько сотен человек, в основном это были молодые люди, передает корреспондент УНН.

Марш прошел по центру Одессы колонной. Впереди колонны участники несли развернутый баннер с надписью "Марш украинского порядка". На марше развевались флаги Украины и флаг города Одессы. На протяжении всей ходы звучала музыка, раздавались лозунги: "Свободная Одесса - независимое государство", "Одесса - это Украина". Все время марш сопровождала полиция.

Завершился марш на площади Греческой. Погибших почтили минутой молчания, а священнослужители отслужили панихиду.

Как сообщал УНН, годовщина Одесской трагедии: в память о погибших в небо запустили воздушные шарики.

Массовые беспорядки в Одессе состоялись 2 мая. Они привели к трагическим последствиям, в результате, по данным ГПУ, погибли 48 и ранены более 250 человек. Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, что проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получили огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибли.

Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.

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