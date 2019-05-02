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Роковини Одеської трагедії: у пам'ять про загиблих в небо запустили повітряні кульки

Роковини Одеської трагедії: у пам'ять про загиблих в небо запустили повітряні кульки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні в Одесі на честь загиблих у Будинку профспілок запустили в небо чорні й червоні повітряні кульки. Про це повідомив кореспондент УНН.

Ці кульки символізують загиблих 2 травня 2014 року. Наразі перед будинком Профспілок перебуває кілька сотень людей. Відбуваються поодинокі сутички, переважно словесні. Поліціянти стараються на них реагувати. Більшість людей, які там перебувають, є прихильниками антимайдану. Також є й прихильники Євромайдану – їх меншість, саме вони тримали руках червоні кульки.

Як повідомив кореспондент УНН, люди з 10-ї ранку несуть квіти на місце, де загинуло найбільше людей, на Куликовому полі, уся територія перед будівлею Профспілок встелена квітами у три ряди.

Також люди тримали прапор Одеси та прапор Куликового поля (на ньому зображена будівля, яка була охоплена вогнем на фоні синього, жовтого, червоного, чорного та білого кольорів).

Було чути, як під час зборів люди скандували "Бандерівські біси – геть з Одеси". А коли лунали лозунги "Слава Україні! Смерть ворогам", музика одразу лунала гучніше.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків, внаслідок, за даними ГПУ, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб. Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло.

Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНН, сьогодні у центрі Одеси чергують близько 100 рятувальників.

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