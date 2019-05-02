Годовщина Одесской трагедии: в память о погибших в небо запустили воздушные шарики

Эти шарики символизируют погибших 2 мая 2014. Сейчас перед домом Профсоюзов находится несколько сотен человек. Происходят одиночные схватки, преимущественно словесные. Полицейские стараются на них реагировать. Большинство людей, которые там находятся, являются сторонниками антимайдана. Также есть и сторонники евромайдана - их меньшинство, именно они держали руках красные шарики.

Как сообщил корреспондент УНН, люди с 10 утра несут цветы к месту, где погибло больше всего людей, на Куликовом поле, вся территория перед зданием Профсоюзов устлана цветами в три ряда.

Также люди держали флаг Одессы и флаг Куликового поля (на нем изображено здание, которое было охвачено огнем на фоне синего, желтого, красного, черного и белого цветов).

Было слышно, как во время собрания люди скандировали "Бандеровские бесы - вон из Одессы". А когда раздавались лозунги "Слава Украине! Смерть врагам", музыка сразу звучала громче.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям, в результате, по данным ГПУ, погибли 48 и ранены более 250 человек. Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло.

Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.

Как сообщал УНН, сегодня в центре Одессы дежурят около 100 спасателей.