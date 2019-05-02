Роковини трагедії в Одесі: у центрі міста чергують близько 100 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У роковини трагедії, що сталася 2 травня 2014 року в Одесі, підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області перебувають у посиленому варіанті несення служби, передає УНН.
“Безпосередньо на об’єктах, які залучений для проведення пам’ятних заходів на Куликовому полі, на Соборній площі та у центральній частині міста чергують 18 одиниць техніки та 96 чоловік особового складу”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, на цілодобовому чергуванні на території Одеської області перебувають близько 400 рятувальників та 100 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, біля Будинку профспілок в Одесі влаштували суперечку через символіку.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків, внаслідок, за даними ГПУ, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.
Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло.
Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.